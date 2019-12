Viel Freude hatten die Jugendlichen beim Backen der Weihnachtsplätzchen und beim Basteln von Weihnachtsdekorationen. Foto: Katholische Kirchengemeinde

Schapen. Jugendliche der sechsten Klasse haben sich zu einer „Adventsmeisterei“ am ersten Adventswochenende mit Christin Völker-Gerd (Gemeindereferentin) und Maria Everinghoff (Pfarrgemeinderat) im Ludgerushaus in Schapen getroffen und einen Jugendgottesdienst in der katholischen Kirche St. Ludgerus am Samstag, 14. Dezember um 18.30 Uhr vorbereitet.