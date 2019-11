Podiumsdiskussion in Spelle nach Landwirte-Protest in Berlin CC-Editor öffnen

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Spelle. Auf einer großen Sternfahrt in Berlin haben Landwirte abermals ihrem Unmut über die Agrarpolitik der Bundesregierung Luft gemacht. Die FDP will nun auch im südlichen Emsland in den Austausch treten und lädt am Montag zur Podiumsdiskussion zur Zukunft der Landwirtschaft in Spelle.