Großer Erfolg für Johanna Deters und Victorija Cesonyte vom SC Spelle-Venhaus. Foto: SC Spelle-Venhaus

Spelle. Pokalsieger des TNB (Tennisverband Niedersachsen-Bremen) dürfen sich Johanna Deters und Victorija Cesonyte vom SC Spelle-Venhaus in der Altersklasse Midcourt Mädchen in der Mannschaft nennen. Laut Mitteilung des Vereins konnte der Tennisverein aus Spelle in der 40-jährigen Vereinsgeschichte noch nie so einen Erfolg verbuchen.