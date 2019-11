Spelle. Der erste Auftrag für den Neubau der Schleuse Venhaus am Dortmund-Ems-Kanal in Spelle ist vergeben: Die Firma Bunte erhielt den Zuschlag mit einer Auftragssumme von 17 Millionen Euro vom Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) Datteln. Im Januar 2020 soll Baubeginn sein, meldet das WNA.

