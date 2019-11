Spelle. Eine Gans, ein Scheffel Roggen und ein Dutzend Eier: Gewohnt pünktlich hat der Heimatverein Spelle traditionell zum Martinstag 2019 den Pachtzins für das Heimathaus sowie für die Museumsscheune Hölscherhof an die Gemeinde Spelle übergeben.

Bürgermeister Andreas Wenninghoff und Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann begrüßten einer Mitteilung der Samtegemeinde die Delegation des Heimatvereins, Vertreter des Gemeinderates und weitere Gäste zur „Gansübergabe“ im Rathaus.



Nach alter Väter Sitte hat Ulrich Rekers, Vorsitzender des Heimatvereins, eine schlachtreife Gans, einen Scheffel Roggen und ein Dutzend Eier im Rathaus übergeben. „Der vereinbarte Zins wurde auch in diesem Jahr wieder pünktlich übergeben. Ich freue mich, dass wir diese Tradition nun schon seit 40 Jahren pflegen“, sagte Wenninghoff.

Einer altenhergebrachten Gepflogenheit folgend, wurde die Verlängerung des Mietvertrages zwischen Gemeinde und Heimatverein per Handschlag besiegelt. Rekers dankte für die Vermietung der Immobilien und brachte seine Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zum Ausdruck. Torfstecher Johannes Stratmann versorgte die Anwesenden mit einem Tropfen aus der Blechbüchse.

In gewohnter Weise wurde der Pachtzins dem Altenpflegeheim St. Johannes-Stift übergeben, wo die Bewohner die gern gesehenen Gäste bereits erwartet haben und mit alten Martinsliedern begrüßten. Heimleiterin Elsbeth Dagge nahm die Naturalien in Empfang und bedankte sich im Namen der Bewohner für die solidarische Geste.

Im Anschluss ließen die Teilnehmer den Abend in geselliger Runde im historischen Ambiente des Heimathauses ausklingen. Am 5. November 1979 wurde der Mietvertrag zwischen Gemeinde und Heimatverein abgeschlossen und nach alter Väter Sitte die jährliche Übergabe der vereinbarten Naturalien am Martinstag vereinbart.