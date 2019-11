Spelle . In Spelle entsteht derzeit eine neue Außenstelle des Christophorus-Werkes Lingen. Geschäftsführer Georg Kruse hat dem früheren Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf für jahrelange gute Zusammenarbeit gedankt.

Kurz nach der Einweihung der neuen Kita „An der Bahn“ in Spelle – in die in Kooperation mit dem Christophorus-Werk Lingen auch zwei Inklusionsgruppen eingezogen sind – entsteht auf dem Nachbargrundstück eine neue Außenstelle des Christophorus-Werkes. In dem neuen Gebäude wird laut Pressemitteilung des Christophorus-Werkes ein sogenanntes Quartiersbüro eingerichtet. Hier haben Betreute und Interessierte die Möglichkeit, sich über die Angebote zu informieren, einige Angebote direkt vor Ort in Anspruch zu nehmen oder eine umfassende Beratung zu den Leistungen des Christophorus-Werkes zu erhalten.

Betreuerpaar als feste Bezugsperson

Ebenfalls in das neue Gebäude einziehen wird eine Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe des Christophorus-Werkes: Im sogenannten familienanalogen Wohnen haben zehn Kinder und Jugendliche ein Betreuerpaar als feste Bezugspersonen und Elternersatz, das mit zwei eigenen Kindern im gleichen Gebäude wohnt. Dieses familienanaloge Konzept wird durch ein Apartment abgerundet, in dem junge Heranwachsende ihren Weg in die Selbstständigkeit erproben können.

Gute Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde

Im Rahmen der Rohbauabnahme würdigte Geschäftsführer Kruse die jahrelange gute Zusammenarbeit und dankte vor allem dem ehemaligen Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf: „Die Kooperation des Christophorus-Werkes mit der Samtgemeinde Spelle – angefangen 1996 mit unserem Wohnheim in Schapen – ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die fruchtbare Zusammenarbeit ist vor allem Bernhard Hummeldorf zu verdanken, der immer wieder mit viel Offenheit für neue Projekte auf uns zugegangen ist.“