Spelle. Die Entwicklung auf dem Gebiet der digitalen Landtechnik geht kontinuierlich und mit großen Schritten weiter. Jüngstes Projekt aus der Maschinenfabrik Bernard Krone in Spelle (MBK) ist das System „XtraPower“, das im Rahmen der weltweit größten Agrarmesse „Agritechnica“ im November in Hannover erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

