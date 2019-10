Lünne. Sorgenvoll blicken Landwirt Reinhard Bruns aus Heitel in der Samtgemeinde Spelle und sein Azubi Jonas Fischer gen Himmel: die beiden Agrarier beobachten das Wetter: „Regnet es oder bleibt es trocken?“ lautet die Frage. Eigentlich steht die Fortsetzung der Kartoffelernte auf dem Tagesplan. Das Wetter entscheidet das weitere Handeln.

