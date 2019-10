Spelle. Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren hat Kornelia Reuter an der Varenroder Straße 11 in Spelle die Kindertagespflege „Landfüchse“ eröffnet.

Hier können Kinder die Natur erleben und erste Erfahrungen mit Tieren sammeln: In der neuen Kindertagespflege „Landfüchse“ in Spelle stehen ab sofort fünf Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. „Bei der Betreuung der Kinder ist mir eine naturnahe und tiergestützte Arbeit mit den Kindern sehr wichtig“, stellt Reuter, die eine Weiterbildung zur qualifizierten Kindertagespflegeperson absolviert hat, das pädagogische Konzept vor.

In den neu eingerichteten Räumlichkeiten finden die Kinder eine große Auswahl an Spiel- und Bewegungsmaterialien. Neben dem Gruppenraum stehen ein Ruheraum und eine Küche zur Verfügung. Auch für ältere (Geschwister-)Kinder bietet die Ausstattung genügend Anreize und Platz für Bewegung und Kreativität. So können hier beispielsweise Hausaufgaben in Ruhe erledigt werden. Der überdachte Außenspielplatz, zwei großzügig angelegte, dem Alter der Kinder angepasste, Rasenspielplätze und die angrenzende Ponywiese mit den eigenen Ponys sorgen für viel Bewegung an der frischen Luft.

Neben der nun eröffneten Kindertagespflege „Landfüchse“ sind in der Samtgemeinde Spelle weitere Kindertagespflegepersonen im Privathaushalt oder in einer Großtagespflegestelle tätig. Das Familienzentrum „Haus der Familie“ unterstützt Familien bei der Vermittlung von Tagesmüttern und Tagesvätern und gibt Auskünfte zur finanziellen Förderung, Antragstellung und Rahmenbedingungen in der Kindertagespflege. Kontakt: Petra Krandick, Familienzentrum „Haus der Familie“, Tel. 05977 768901, E-Mail: familienzentrum@spelle.de.