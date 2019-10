Rasenmäher mit Dampf unter der Haube in Lünne CC-Editor öffnen

Am Samstag, 19. Oktober, geht's ab 12 Uhr in Lünne wieder rund. Dann pflügen die 13 bis 60 PS-Maschinen den Acker und fahren um die deutsche Meisterschaft. Foto: Johannes Franke

Lünne. Am Samstag, 19. Oktober, pflügen ab 12 Uhr die Aufsitzrasenmäher wieder den Acker um. Das Treckerrennen wird an der Beestener Straße 13 in Lünne ausgetragen.