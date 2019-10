Neues seniorengerechtes Wohnangebot in Spelle CC-Editor öffnen

Über die Erschließung des Bungalowparks informierten sich vor Ort: (von links) Heinz Diekamp (NC Diekamp Haus & Wohnen GmbH), Bürgermeister Andreas Wenninghoff, Erwin Dierkes (NC Diekamp Haus & Wohnen GmbH) und Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle . Es kann losgehen: Am Mendelssohnweg in Spelle können in Kürze zehn Bungalows mit einer Grundstücksgröße von 383 bis 536 Quadratmeter gebaut werden. Insbesondere für ältere Menschen ist dieses Wohnquartier ausgerichtet.