Die Führungsspitze der Krone Holding stellt sich neu auf. v.l.: Stefan Binnewies, David Frink, Bernard Krone, Philip Freiherr von dem Bussche (Vorsitzender des Krone Aufsichtsrats), Alfons Veer und Ole Klose. Foto: Krone

Spelle. Alfons Veer (65) wird seine Position als Vorsitzender des Vorstandes der Bernard Krone Holding in Spelle nach 16 Jahren zum Jahresende altersbedingt abgeben und zum 1. Januar 2020 in den Aufsichtsrat der Krone Gruppe wechseln. Die Nachfolge von Veer als CEO tritt David Frink an, der seit 2018 als Chief Financial Officer der Krone Gruppe tätig ist. Ab 1. Oktober verantwortet Frink auch die Landmaschinensparte in der Holding.