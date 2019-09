Lünne. „Miteinander Füreinander“: Unter diesem Leitwort hat die KFD Lünne ihren 100. Geburtstag am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der St. Vitus-Kirche, der Einweihung einer Jubiläums-Stele vor der Kirche und einem fröhlichen Nachmittag im Saal der Gaststätte Wulfekotte groß gefeiert.

Stimmungsvoller Auftakt des Jubiläums der katholischen Frauengemeinschaft war der Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Vitus mit Weihbischof Johannes Wübbe und Pfarrer Ludger Pöttering, dem der Lünner Projektchor und Organist Dominik Witte als geistlicher Begleiter einen hervorragenden Ton verliehen.

„Miteinander beten und glauben, füreinander da sein und einstehen, gemeinsam lebendig und aktiv sein – das zeichnet die Frauen der KFD Lünne seit 100 Jahren aus“, begrüßte die Sprecherin des kfd-Leitungsteams, Mechthild Giesken, ein „volles Haus“. Die Frauengemeinschaft mit ihren rund 300 Mitgliedern und ihren zahllosen Angeboten für die ganze Dorfgemeinschaft sei wie ein bunter Blumenstrauß, der immer wieder neu in Form gebracht die Vielfalt als Geschenk begreife und feste Wurzeln wie auch Heimat gebe.



"Kirche lebt von kontroversem Austausch"

„1919, nur ein Jahr nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland, wird in Lünne die KFD gegründet“, nahm Weihbischof Johannes Wübbe Bezug auf den langen und mühsamen Weg, auf dem sich die Frauen den Zugang zu Bildung, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit hart erkämpft haben. In Zeiten, in denen Kirche in der Krise stehe, setze sich die KFD als starker Verband für die pastorale Kirche im Sinne des Konzils ein, fordere aber auch Neuerungen ein“, würdigte Wübbe, dass Kirche eben nicht von Denk- und Diskussionsverboten lebe, sondern von Offenheit und kontroversem Austausch. „Bleibt nicht stehen!“, appellierte der Weihbischof an die KFD und verwies darauf, wie wichtig es sei, Freiraum und Freiheit zu schaffen um des Glaubens und der Menschen willen.

„Die KFD Lünne ist eine verlässliche Säule der dörflichen Gemeinschaft“, und Ihre verschiedenen Gruppen gestalten aktiv das Gemeindeleben“, verglich Pfarrer Ludger Pöttering im Rahmen der Einsegnung der von der KFD Lünne gestifteten Stele die beständigen Baumaterialien des aus Stein und Metall gefertigten Kunstwerks mit der Stärke der Frauengemeinschaft. Eindrucksvoll umgesetzt von Künstler Ansgar Silies und Steinmetz Heinz Stall, beinhalte die Stele eine tiefe Symbolik. Denn je nach der eigenen Position und dem eigenen Standpunkt eröffne sich dem Betrachter Neues, sei das Kreuz als Zeichen des Glaubens nicht zu greifen oder greifbar nah. Pöttering zeigte sich überzeugt, dass die Stele es zum Ausdruck bringe: „Die KFD ist das Salz und das Licht von Lünne.“