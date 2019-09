Spelle. In den Herbstferien wird in der Samtgemeinde Spelle ein vielseitiges Ferienprogramm angeboten. 14 Aktionen sollen laut Mitteilung der Samtgemeinde dafür sorgen, dass Langeweile keine Chance hat.

Die Kinder können in den Herbstferien so einiges ausprobieren. Egal, ob kreativ, sportlich, tierisch oder in der freien Natur: In Zusammenarbeit mit Vereinen, Organisationen und Privatpersonen wurde ein spannendes "Herbstferienprogramm" zusammengestellt. Die Altersspanne der Angebote reicht von sechs bis 14 Jahre.

Interessante Ideen

"Das Herbstferienprogramm wird maßgeblich durch ehrenamtliche Mitbürgerinnen und Mitbürger gestaltet, die sich freiwillig interessante Ideen einfallen lassen und sich für unsere Kinder einsetzen", hebt Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf bei der Vorstellung des Programmheftes hervor und dankt allen Beteiligten für diesen bürgerschaftlichen Einsatz. Vor diesem Hintergrund erklärt Jugendpfleger Peter Vos, dass dank des ehrenamtlichen Einsatzes die Veranstaltungen zu günstigen Preisen angeboten werden können. Anmeldungen nimmt der jeweilige Anbieter direkt entgegen.

Das Programmheft "Herbstferienprogramm 2019 der Samtgemeinde Spelle" wird in den Grundschulen verteilt und liegt kostenlos im Rathaus, in den Gemeindebüros Schapen und Lünne sowie im Jugendzentrum "Alte Feuerwehr" aus; des Weiteren als Download auf der Homepage Protected link.