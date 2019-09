Osnabrück . Das Unabhängige Bürgerforum Spelle (UBS) und die SPD haben den Antrag gestellt, dass die Gemeinde Spelle eine umfassende Konzeption für den Fahrradverkehr in Spelle erstellen soll.

Auslöser ist laut Pressemitteilung der geplante Ausbau der Rheiner Straße und der Venhauser Straße. Auch in der letzten Sitzung des Arbeitskreises Dorfentwicklung wurde eine solche Konzeption für den Fahrradverkehr in Spelle gefordert.

In der Mitteilung heißt es. "Die Anforderungen an Mobilität im innerörtlichen Verkehr ändert sich. Dem muss bei der Gestaltung der Verkehrswege Rechnung getragen werden. Das berührt den verstärkten Einsatz von E-Bikes, welche häufig von älteren Menschen gefahren werden, Aufkommen von E-Scootern und Substitution von innerörtlichen Autoverkehren durch Fahrradverkehre." Das betreffe neben dem Einkaufen auch den Bereich Schulen und Kindertagesstätten und anderes mehr. All diese Aspekte gelte es in ein neues, durchgängiges und zukunftsgewandtes Konzept für den Fahrradverkehr einzubringen, das den Anforderungen der individuellen Mobilität und auch der Notwendigkeit zur Reduktion des CO 2 – Ausstoßes Rechnung trage.

Fahrradtourismus boomt im Emsland

Hinzu kämen die Anforderungen, die aus dem verstärkten Fahrradverkehren im Bereich des Tourismus resultierten. Der Fahrradtourismus boome im Emsland. Dazu werde die Anbindung an überregionale Fahrradrouten benötigt.

"Der geplante Ausbau der Rheiner Straße, ohne Berücksichtigung der Anforderungen, die aus steigenden Fahrradverkehren resultierten, würde möglicherweise im Nachgang unnötige und nicht unerhebliche Kosten verursachen", heißt es weiter in der Erklärung. Insbesondere die Einmündungen der Wohnstraßen an der Rheiner Straße, wie zum Beispiel im Bereich Wachtelweg, müssten für Fahrradfahrer sicherer gestaltet werden. Hinzu komme, dass von den Anwohnern der Rheiner Straße immer wieder gefordert werde, dass die Straßen ihren „Rennstreckencharakter“ verliere. Dem sollte beim geplanten Ausbau durch eine entsprechende Gestaltung ebenfalls Rechnung getragen werden, betonen UBS und SPD.

Unterstützt werden die Forderungen des UBS und der SPD den Angaben zufolge durch den Arbeitskreis Dorfentwicklung der Gemeinde Spelle. In der Sitzung am 1. Juli sei ebenfalls ein Verkehrskonzept für den Ortskern zur Reduzierung des Kraftfahrzeugverkehrs beziehungsweise zur Stärkung der Radfahrer (eigene Verkehrsräume und Routen) gefordert worden.