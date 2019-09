Spelle. "Ihr müsst frecher werden, mutiger sein." Diese Aufforderung hat Monika Mertens von der letzten Bundesversammlung der KFD mitgenommen. Die Spellerin, seit 2017 im Bundesvorstand des größten katholischen Frauenverbandes in Deutschland, verwies in einem Gespräch mit der Redaktion auf den Start der bundesweiten KFD-Aktionswoche "Macht Euch stark für eine geschlechtergerechte Kirche!" an diesem Montag, 23. September, in Fulda.

Dort beginnt gleichzeitig die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Auch Monika Mertens wird an diesem Montag nach Fulda reisen, um gemeinsam mit anderen Frauen aus der KFD ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Welchen Grad an Aufmerksamkeit die Frauen der KFD erreichen können, haben sie zum Auftakt der Bischofskonferenz im März in Lingen deutlich gemacht. Eindrucksvoll war ihre Aktion "Macht Licht an" vor der Bonifatius-Kirche, wo sie die deutschen Bischöfe aufforderten, Licht in das Dunkel der Missbrauchsfälle zu bringen und verkrustete Machtstrukturen aufzubrechen.

Die an diesem Montag startende KFD-Aktionswoche "Macht Euch stark für eine geschlechtergerechte Kirche!" ist verbunden mit einer Unterschriftenaktion auch im Altkreis Lingen. Sie ist nach Angaben von Mertens Teil der neuen Verbandsoffensive "KFD - Die Macht. Für dich. Für alle."



"Die Verbandsoffensive, die sich über einen Zeitraum von drei Jahren erstreckt, ist auf drei Säulen aufgebaut", erläuterte Mertens. Die erste mit der Überschrift "Frauen, worauf wartet ihr?" thematisiert, dass über die Hälfte der deutschen Katholiken weiblich sei, im pastoralen Dienst mehr leisten würden als Männer - aber jegliches Weiheamt ihnen versperrt sei. "Macht endlich Schluss mit der Männerkirche", heißt es auf der Rückseite einer Postkarte dazu unmissverständlich. Die beiden anderen Säulen der Verbandsoffensive: "Frauen, wem gehört die Welt" und "Frauen, ist euch das genug?" befassen sich mit dem Klimawandel und gleicher Bezahlung in der Arbeitswelt. "Wenn wir unser Tempo beibehalten, sind wir den Männern erst in 170 Jahren ökonomisch gleichgestellt", heißt es dazu auf einer Postkarte.

"Ich stehe zu meiner Kirche"

Die KFD wolle keine Kirchenspaltung, unterstrich Mertens. "Ich stehe zu meiner katholischen Kirche, aber so, wie es jetzt ist, geht es nicht mehr weiter", machte die Spellerin deutlich. Die Frauen sind nach ihren Worten bereit, ihren Beitrag für Veränderungen zu leisten und fordern diesen auch ein.

Monika Mertens engagiert sich seit 1994 in der KFD - zunächst auf lokaler und regionaler Ebene und seit zwei Jahren im elfköpfigen Bundesvorstand. "In einer Gemeinschaft lässt sich viel erreichen, sie gibt Kraft, Mut und Stärke", warb sie für eine Mitgliedschaft in der KFD. Dieser zähle bundesweit inzwischen 450000 Mitglieder. 32000 Frauen seien in den letzten drei Jahren hinzugekommen, beschrieb sie den Erfolg der Mitgliederwerbung.