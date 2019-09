Mit einem Platzkonzert und einer Gottesdienstbegleitung zuvor feiert die Bläsergruppe des Hegerings Lünne II am Samstag ihren 60. Geburtstag. Foto: Hegering

Spelle. Aus Anlass ihres 60. Geburtstages begleitet die Bläsergruppe des Hegerings Lünne II der Jägerschaft Lingen am Samstag, 21. September, um 17 Uhr den Vorabendgottesdienst in der St. Johannes Kirche in Spelle.