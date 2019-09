Schapen. Bei gutem Wetter und einer tollen Atmosphäre haben zehn Kandidatinnen und Kandidaten der örtlichen Jagdschule Hopmann-Hildebrandt-Hey aus Elbergen und sechs Kandidaten externer Jagdschulen die Jägerprüfung, genannt das Grüne Abitur, bestanden.

Bei Lohmann in Schapen traf sich die Gruppe zum Reviergang. Hier bewiesen die Jägerlehrlinge und die Jägerfrauen einer Pressemitteilung zufolge, dass sie sich in der Natur auskennen und dass sie mit der Waffe in der Hand richtig umgehen können. Allen Prüfern und den Lohmann-Brüdern, die den Lehrparcours wieder hervorragend organisiert haben, galt herzliches Dankeschön.

Appell an die Absolventen

Die begehrten Zeugnisse überreichte der Kreisjägermeister und Prüfungsvorsitzende Heiner Hüsing. Er und der Vorsitzende der Jägerschaft Lingen, Jochen Roling, und appellierten an die neuen Jäger, in den Hegeringen und Jägerschaften aktiv mitzumachen. Sie und die Prüfer gratulierten zur bestandenen Prüfung und wünschten den Jungjägerinnen und Jungjägern Waidmannsheil. Prüfungsbester war Niels Kotte aus Messingen mit einer Note von 1,7. Diese besondere Leistung wurde mit einer Einladung zur Niederwildjagd ins Lehrrevier des Landkreises Emsland honoriert. Es folgten Marie Wohlhage mit 1,9, Rainer Mollenhauer mit 2,1 und Hans-Peter Lucas mit 2,3. Sie erhielten Buchpräsente mit der Signatur der Prüfer.

Die Namen der Prüflinge

Die Prüfung bestanden haben: Christian Bookholt aus Samern, Emma Feldmann aus Moorlage, Kai Henschel aus Schapen, Heiner Herbrüggen aus Lingen, Justus Herbrüggen aus Lingen, Johannes Jäckering aus Engden, Niels Kotte aus Messingen, Hans-Peter Lucas aus Beesten, Nils Tenkleve aus Spelle, Marie Wohlhage aus Münster, Simon Schumacher aus Haren, Patrick Büscher aus Gevelsberg, Michael Hänseler aus Gevelsberg, Nico Mollenhauer aus Wermelskirchen, Rainer Nettlenbusch aus Kierspe und Dustin Polzer aus Gummersbach.