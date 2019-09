Spelle. Die Fahrbahn der Schlanestraße in Spelle ist komplett saniert worden und nun wieder befahrbar.

Laut Pressemitteilung der Gemeinde gelang es, in nur wenigen Tagen die Fahrbahn der Schlanestraße in Spelle auf einer Länge von 1700 Metern und einer Ausbaubreite von drei Metern komplett zu erneuern. In den Randbereichen wurde jeweils eine Bankette angelegt. Die Gesamtkosten von rund 136.000 Euro werden zu 53 Prozent durch das Förderprogramm „Ländlicher Wegebau“ des Landes Niedersachsen getragen. Die restliche Finanzierung erfolgt durch die Gemeinde Spelle und Anliegerbeiträge.

Positiv auch für Radfahrtouristen

„Ich bin dankbar, dass sich das Land Niedersachsen dazu entschlossen hat, nach vielen Jahren wieder den ländlichen Wegebau finanziell zu unterstützen. Ohne diesen Zuschuss wäre die Sanierung nicht möglich gewesen“, hob Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf hervor. Im Laufe der vergangenen Jahre habe sich ein erheblicher Sanierungsbedarf im Straßenbau aufgestaut.

Auch Bürgermeister Andreas Wenninghoff zeigte sich erleichtert über die neuen Straßenverhältnisse: „Dank dieser Förderung wurde aus einer Huckelpiste endlich eine intakte Fahrbahn.“ Die sanierte Straße würde nicht nur der Landwirtschaft zu Gute kommen sondern habe auch positive Faktoren beispielsweise für Rad- und Wandertouristen.