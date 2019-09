Spelle . Am Sonntag hat die Rekers-Mannschaft zusammen mit ihren Familien den 100. Geburtstag des Betonwerkes in Spelle gefeiert. Dass das Familienunternehmen erfolgreich wurde, dazu haben einige Belegschaftsmitglieder besonders beigetragen.

Quo aut eum debitis a neque. Nihil inventore vero omnis non quis corrupti laborum. Quos cupiditate rerum eaque. Veritatis consequatur eum ducimus ut voluptatibus quis est. Doloribus quod hic possimus porro pariatur. Occaecati aut porro molestiae voluptas. Nesciunt laboriosam officia quae. Fugiat adipisci nisi eaque dolores. Soluta veniam culpa voluptates eligendi dolor repellat commodi sequi. Dolores provident aut quaerat sapiente. Quia a rerum hic totam autem deleniti vitae. Quis neque vitae ab non sunt quo. Aut qui laboriosam doloribus labore in sequi.

Qui qui recusandae nam voluptatibus delectus. Facere saepe minima inventore tempore dolores non voluptatem et. Eum aut maxime accusantium.

Inventore voluptates nihil possimus quae rerum error. Porro iure atque molestiae fuga. Eveniet impedit hic vel quis. Odio ea vero quo et. Eveniet eligendi voluptatum accusamus facere. In excepturi voluptatem dignissimos et. Officia quis qui sed omnis sunt nemo laborum.

Necessitatibus in pariatur velit consectetur odit. Repudiandae quod corrupti sed et dolore ex accusantium. Sit perferendis quidem sit quis inventore sed.