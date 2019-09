Betonwerk Rekers: Tragfähigkeit als Zukunftskonzept

Zu den Gratulanten gehörte auch der frühere Samtgemeindedirektor Werner Thele. Foto: Thomas Pertz

Spelle. Am Freitag die Wirtschaft, Geschäftspartner und die Politik, an diesem Samstag die Belegschaft und morgen deren Familien: Das Rekers-Jubiläumswochenende in Spelle ist erneut ein starkes Zeichen der Verbundenheit des Unternehmens mit dem Ort.