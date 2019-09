Spelle. Kreativität, Neugier und Lust auf Spaß und Selbstständigkeit? Das sind einige Voraussetzungen für das Planspiel Kinderstadt Samthausen, welches in der Zeit von Dienstag, 15. Oktober bis Freitag, 18. Oktober in der Oberschule Spelle stattfindet.

Laut Mitteilung der Samtgemeinde Spelle werden bereits zum achten Mal die Türen der Kinderstadt für die Schülerinnen und Schüler von der vierten bis zur sechsten Klasse geöffnet. Unter der Begleitung zahlreicher Helfer werden in diesem Jahr die Bewohner vier Tage lang spielerisch eine eigene Stadt aufbauen, um in ihr zu leben, sich ihr eigenes Kinderstadtgeld zu „verdienen“ und dieses wiederum in den Geldkreislauf der Stadt einzubringen.

Neben einem Einwohnermeldeamt, einem Arbeitsamt und einer Bank gibt es viele verschiedene Einrichtungen, beispielsweise einen Handwerkerbetrieb, einen Beauty-Shop und vieles mehr. Auch die Wahlen dürfen in der Kinderstadt nicht fehlen. Der Rat der Kinderstadt Samthausen und ein Kinderbürgermeister oder eine Kinderbürgermeisterin werden gewählt.

Von Dienstag, bis Donnerstag wird von 10 – 17 Uhr in der Stadt gespielt und am Freitag startet das Stadtleben erst um 14 Uhr mit anschließendem Stadtfest, wozu Eltern, Freunde der Kinder sowie Interessierte und die Politiker der Samtgemeinde Spelle herzlich eingeladen sind.

„Ich wünsche allen Kindern sehr viel Spaß bei dieser Projektwoche und danke allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Organisatoren für den Einsatz“, wird Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf in einer Pressemitteilung zitiert.

Bis zu 70 Kinder können an dem Planspiel teilnehmen. Die Onlineanmeldung startet am Donnerstag, 12. September, um 18 Uhr auf der Internetseite www.spelle.de. Wer noch Fragen hat, kann sich bei dem Jugendpfleger Peter Vos unter der Tel.: 05977 937500 oder per E-Mail an jugendpfleger@spelle.de melden.