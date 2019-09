Spelle. Die Mitglieder der KAB St. Johannes Spelle-Venhaus können auf eine 60-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Am 16.08.1959 wurde die KAB von 14 Männern unter Leitung des damaligen Kaplans Josef Friese gegründet.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem Dankgottesdienst in der St. Johannes Kirche in Spelle. Die Hl. Messe wurde zelebriert vom Präses Pfarrer Ludger Pöttering. Im anschließenden Festakt in der Arche in Spelle begrüßte Vorstandssprecher Gerhard Egbers neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern Präses Pfarrer Pöttering, Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf, Bürgermeister Andreas Wenninghoff und Bezirkssekretär Paul Kater.

Nach einem kurzen Überblick über die Höhepunkte der vergangenen 60 Jahre erfolgten Ehrungen für langjährige Mitglieder. Geehrt wurden für 60-jährige Zugehörigkeit sechs Mitglieder, für 50-jährige Zugehörigkeit ein Mitglied und vierzehn Mitglieder sind bereits seit 25 Jahren dabei.

Gründungsmitglied Paul Teders berichtete von den ersten Jahren nach der Gründung, in denen manche Schwierigkeiten zu überwinden waren. Die Veranstaltung endete mit einem gemütlichen Beisammensein und einem Imbiss.