Oldtimerfreunde in Spelle laden am Sonntag zum Wöhlehof ein

Liebevoll gepflegte Schätze auf vier Rädern können am Sonntag in Spelle bewundert werden. Foto: Gemeinde

Spelle. Am Sonntag, 8. September, können sich die Besucher am Speller Wöhlehof bei der Oldtimermeile der Oldtimerfreunde wieder auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben. Rund 300 Fahrzeuge werden erwartet.