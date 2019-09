Schapen . Erst laufen, dann abheben: Auf der Kirmes in Schapen geht es rund. Und das nicht nur wegen der sich fröhlich drehenden Karussells.

Ein weiterer Grund ist der erstmalig ausgerufene Schapener City-Kirmeslauf, der am Samstag, 7. September, um 15 Uhr startet und ein sportliches Gegengewicht zu gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Lebkuchenherzen setzt.

Mit drei unterschiedlichen Strecken über jeweils zwei Runden für alle Konditionen, Ambitionen und Generationen wartet der erste Schapener City-Kirmeslauf auf. Während die blaue Strecke über 2,5 Kilometer geht, ist die grüne Strecke 4,5 Kilometer lang und die rote Strecke führt 6,5 Kilometer quer durch den Ort.

Kostenlose Anmeldungen werden am Kirmessamstag (7. September) ab 14.30 Uhr am Glockenturm entgegengenommen, der zugleich auch umjubelter Start- und Zieleinlauf sein wird. Organisiert wird die schon mit viel Spannung erwartete Premiere des unterhaltsamen Laufevents von der Laufgruppe des FC 27 Schapen in Kooperation mit der Gemeinde sowie der AOK.

„Bei unserem Kirmeslauf steht der Spaß, getreu dem Motto: Dabeisein ist alles, im Vordergrund. Wir wollen Bewegung auf unsere Kirmes bringen, gemeinschaftlich in drei tolle Tage starten und uns gesund laufen für all das, was diese Tage bringen“, unterstrichen seitens des Kirmesausschusses und der Laufgruppe Petra Kleinbuntemeyer, Britta Düsing, Thomas Hoffrogge und Theo Rensmann. Sie wünschen sich für ihr Debüt eine rege Beteiligung von Läufern und Zuschauern.

Seitens der AOK stellte Petra Menger zwei besondere "Bonbons" vor: So verlost die AOK auf dem Kirmeslauf zwei Karten für das Zweitliga-Spiel Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg. Außerdem erhält jeder teilnehmende Läufer unabhängig davon, welcher Krankenkasse er angehört, eine Bescheinigung, mit der ihm zehn Punkte fürs Bonusheft gut geschrieben werden können.

Eine besondere Überraschung hat die Gemeinde Schapen zudem auch am Kirmessonntag (8. September) für alle kleinen und großen Kirmesbesucher in petto. Treffpunkt für alle, die neugierig auf eine ganz besondere Art der Kirmeseröffnung sind, ist um 14 Uhr am Autoscooter.