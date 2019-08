Spelle. „Ohne Kohle und Kernenergie – Wie sicher ist unsere Energieversorgung?“ Zu diesem Thema hatte die Schüttorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder den energiepolitischen Koordinator der SPD-Fraktion, Johann Saathoff, zu einer öffentlichen Veranstaltung in die Gaststätte Haus Krone in Spelle eingeladen, die sehr gut besucht war.

Weitere Podiumsteilnehmer der Veranstaltung waren laut Pressemitteolung der Geschäftsführer der Emsland Flour Mills, Jan Cordesmeyer, sowie Nikolaus Valerius, der RWE-Vorstand für den Bereich der Kernenergie. De Ridder betonte, dass der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien für eine erfolgreiche Energiewende und die Klimaschutzpolitik von substanzieller Bedeutung sei. Deutschland gehe mit dem Ausstieg aus Kohle und Kernenergie einen mutigen Weg.

Bis spätestens 2038 Ausstieg aus der Kohle

Die Bundesregierung hatte beschlossen, bis 2022 aus der Kernkraft und bis spätestens 2038 aus der Kohle auszusteigen – doch alle Referenten der Diskussionsrunde im Speller Gasthaus Krone waren sich in ihren Eingangsstatements einig, dass die Stromversorgung auch zukünftig verlässlich bleibt. Deutschland nehme weltweit eine Spitzenposition bei der Versorgungssicherheit ein – zudem werde mehr Strom produziert als im eigenen Land benötigt werde.

Die Zustimmung zum Klimaschutz ist derzeit ungebrochen. Viele Menschen, keineswegs nur Jugendliche und junge Erwachsene, wünschen sich allerdings ein höheres Tempo bei der Energiewende. Daher verfolgt die SPD auch mit Vehemenz das ehrgeizige und ambitionierte Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen, betonte Johann Saathoff, der energiepolitische Koordinator der SPD-Bundestagsfraktion.

"Ausbau der Energieleitungsnetze ist von substanzieller Bedeutung"

Darüber hinaus müsse sichergestellt werden, dass der Strom, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, auch dort ankomme, wo er gebraucht werde. Deshalb seien der Ausbau und die bessere Nutzung der Energieleitungsnetze von substanzieller Bedeutung. Hier müsse die Akzeptanz der Projekte noch deutlicher erhöht werden, um den Einsprüchen und Gerichtsverfahren von Bürgerinitiativen, Naturschutzverbände und betroffenen Anwohnern gegen Stromtrassen und Windanlage entgegenzutreten. Ein wichtiger Beitrag dazu sei es, dass Standortgemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger stärker an der Wertschöpfung von Windkraftanlagen beteiligt würden, unterstrich Saathoff.

Auch bei steigendem Stromverbrauch durch zunehmende Digitalisierung und E-Mobilität sei die Versorgungssicherheit stets gewährleistet, führte RWE-Vorstandsmitglied Nikolaus Valerius aus. Nachdem die Politik den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie und der Kohle beschlossen hat, müssten neue technologische Speicher- und Gastechnologien Anwendung finden. In Lingen werde zum Beispiel der Bau einer Power-to-GasAnlage (Strom zu Gas) erwogen. Sie soll Windstrom in grünen Wasserstoff verwandeln, der dann in bestehenden Infrastrukturen transportiert und gespeichert werden soll.

"Auf europäischer Ebene mehr für erneuerbare Energien leisten"

Jan Cordesmeyer, Geschäftsführer der Emsland Flour Mills, überraschte indes das Publikum mit der Aussage, dass er bereit sei, höhere Strompreise zu bezahlen, wenn diese aus Erneuerbaren Energien erzeugt würden. Allerdings müsse die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen, gerade auch in der hiesigen Grenzregion zu den Niederlanden, stets gewährleistet werden. Aus diesem Grund plädierte er dafür, dass auf europäischer Ebene mehr für den Ausbau erneuerbarer Energien geleistet werden müsse.