Spelle . Die Dreierwalder Straße in Spelle wird derzeit von der Bernard-Krone-Straße bis zur Umgehungsstraße (K 316) komplett saniert. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober 2019 abgeschlossen sein.

Einer Mitteilung der Samtgemeinde Spelle zufolge beträgt die Länge 900 Meter. Die Zufahrt zu den Firmen gewährleistet. „Die Sanierung der Dreierwalder Straße ist für unsere Gemeinde ein wichtiges und großes Projekt“, begrüßte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf gemeinsam mit Spelles Bürgermeister Andreas Wenninghoff die Gäste anlässlich des offiziellen Baubeginns. Die Baumaßnahme erfolgt unter Vollsperrung in vier Abschnitten, beginnend von an der Einmündung Bernard-Krone-Straße bis hin zum Kreisverkehr der Umgehungsstraße.

Förderung durch das Land Niedersachsen

Die stark beschädigte Straße wird komplett saniert und in Teilen verbreitert. Ebenso werden der Neubau der Oberflächenentwässerung sowie die Sanierung der Trinkwasserleitungen umgesetzt, erläuterte der Planer Dipl.-Ing. Michael Gladen vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Spelle. Die ausführende Firma ist die Johann Bunte Bauunternehmung. „Es ist für unser Unternehmen ein Glücksfall, dass wir im Ausschreibungsverfahren als mindestbietende Firma den Zuschlag bekommen haben und hier in Spelle die Arbeiten ausführen dürfen“, freute sich Helmut Renze, Geschäftsführer des Unternehmens Bunte, über den Auftrag. Hummeldorf erläuterte, dass das Investitionsvolumen rund eine Million Euro beträgt und die Maßnahme mit 60 Prozent aus Mitteln des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes des Landes Niedersachsen gefördert wird. Er bedankte sich für die Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt den Anliegern für das entgegengebrachte Verständnis.