Lünne. Viel Lob für die Arbeit des Sozialverbandes Lünne hat es bei einer Festveranstaltung aus Anlass des 70-jährigen Geburtstages des Verbandes gegeben. Der Ortsverband Lünne des damaligen Reichsbundes, der heute Sozialverband Deutschland (SoVD) heißt, war 1949 gegründet worden.

Der Vorsitzende Gerhard Börger hieß einer Mitteilung des Verbandes zufolge 110 Gäste zur Festveranstaltung willkommen. Wie Börger darlegte, sei es bei der Arbeit des Ortsverbandes in der Nachkriegszeit vornehmlich darum gegangen, den Kriegerwitwen und Kriegsgeschädigten zu den damals noch „recht bescheidenen Ansprüchen“ ihrer Kriegsrenten zu verhelfen. Eine wichtige Aufgabe habe darin bestanden, den Betroffenen bei den Formalitäten zur Beantragung ihrer Renten behilflich zu sein und sie bei Behördengängen zu unterstützen. Noch heute sei der SoVD ein Ansprechpartner für diejenigen Menschen, die Hilfe benötigten.

Wie Börger erklärte, sei mit dem Festakt gleichzeitig auch das Ende des Ortsverbandes in der bisherigen Form verbunden. „Im kommenden Jahr geht der SoVD in Lünne in den Ortsverband SoVD-Samtgemeinde Spelle auf“, so Börger. „Wir werden aber weiterhin Aktivitäten in Lünne anbieten“, versprach er. Es würden SoVD-Mitglieder aus Lünne dem Samtgemeinde-Ortsvorstand angehören und sich für die Menschen im Ort einsetzen.



Für eine gerechte Gesellschaft

Bernhard Sackarendt, Vorsitzender des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen und Kreisvorsitzender des Sozialverbandes im Emsland, legte dar, dass der SoVD ein vielfältiger Verband sei, der für eine solidarische und sozial gerechte Gesellschaft eintrete. Seit 100 Jahren sei der Sozialverband mit großem Erfolg das soziale Gewissen in Niedersachsen. „Auch der Ortsverband Lünne ist ein Teil dieser Erfolgsgeschichte“, machte Sackarendt deutlich. Für den SoVD gebe es nach wie vor wichtige Aufgaben. Handlungsbedarf bestehe laut Sackarendt unter anderem in den Bereichen Pflege, Rente und Mindestlohn. Nach Ansicht des SoVD gebe es große Probleme bei der Finanzierung der Pflege. Auch sei ein zunehmender Personalmangel in den Pflegeeinrichtungen zu verzeichnen.

Sackarendt forderte, dass es eine baldige Lösung bei der von Bundessozialminister Hubertus Heil versprochenen Grundrente geben müsse. Zudem werde der SoVD das Thema Armut im nächsten Jahr verstärkt in den Blick nehmen. Sackarendt wünschte dem Ortsverband Lünne für die Zukunft, auch im Verbund mit den Ortsverbänden Spelle und Schapen, viel Erfolg.

Viele Politik-, Kirchengemeinden-, und Verwaltungsvertreter sowie Abordnungen der ortsansässigen Vereine überbrachten Glückwünsche zum Jubiläum. So gratulierte der stellvertretende Landrat Klaus Prekel dem Sozialverband Lünne und lobte dessen gesellschaftlichen Einsatz. Lünnes Bürgermeisterin Magdalena Wilmes überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und der Samtgemeinde Spelle. „Sie setzen sich sowohl für junge als auch für ältere Menschen ein und sind Partner in vielen sozialen Fragen“, sagte Wilmes.