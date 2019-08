Spelle . Die Kirchengemeinde St. Vitus in Spelle-Venhaus hat am Samstag aus drei Gründen gefeiert: die umfangreichen Sanierungsarbeiten am historischen Burgpark sind abgeschlossen, die ältesten Teile der Burganlage sind nachweislich 400 Jahre alt und vor 350 Jahren ist die erste Kapelle für die Burgbewohner errichtet worden.

Eröffnet wurde der Festtag mit einem Pfarrfest rund um die Kirche. Der Festabend startete mit einem Gottesdienst in der St. Vitus-Kirche, den Pfarrer Ludger Pöttering gemeinsam mit „Burgherr“ Pastor Hubertus Schnakenberg zelebrierte. Der anschließende offizielle Teil fand wegen der unbestimmten Witterungsverhältnisse ebenfalls in der Kirche statt.



Die Sanierungsarbeiten ließ Pastor Pöttering Revue passieren. In einem ersten Bauabschnitt seien die Brücken über die Gräften sowie der Sitzkreis überarbeitet worden. Die Gräften selbst hätte eine Belüftungsanlage erhalten, um so ein Umkippen des stehenden Gewässers zu verhindern. Die Kosten seien mit insgesamt 310 000 Euro veranschlagt worden, die sogar leicht unterschritten werden konnten. Dank sagte Pöttering den an der Finanzierung beteiligten Stellen, insbesondere der Gemeinde Spelle und dem Generalvikariat Osnabrück. Sie hätten den größten Anteil der Kosten getragen.

Ferner seien die Kirchengemeinde St. Vitus Venhaus, der Landkreis Emsland, die Bingo-Umweltstiftung, die Naturschutzstiftung Emsland, die VR-Stiftung/Volksbank Süd-Emsland, private Spender und nicht zuletzt der Förderverein Burgpark Venhaus mit Spenden und Eigenleistungen beteiligt gewesen. Es seien beispielsweise 894 Stunden ehrenamtliche Arbeit verbucht worden.

Ein besonderer Dank galt in diesem Zusammenhang den Burgparkgärtnern. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz vieler Mitbürger sowie kirchlicher und politischer Gremien gebe es die Burgparkanlage in dieser Form wohl nicht mehr oder zumindest nicht mehr lange, vermutete Pastor Pöttering. Sanierungsarbeiten seien zudem am Gebäude durchgeführt worden. Die Gesamtkosten seien mit 48 000 Euro veranschlagt worden. Abschließend seien noch Sanierungsarbeiten am Kirchturm erforderlich.

In einem Grußwort würdigte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf das beispielhafte ehrenamtliche Engagement der Mitglieder im Förderverein, der von 20 Jahren gegründet worden sei. Der Burgpark rund um die Kirche habe sich im Laufe der Jahre zu einem „Juwel im Königreich Venhaus“ entwickelt. Es sei wichtig, dass die Anlage auch weiterhin gepflegt und unterhalten werde.

Als ein Schmuckstück für die Natur bezeichnete Kirstin Meyer von der Naturschutzstiftung Emsland den Burgpark. Er sei Lebensraum für Pflanzen und Tiere und lade die Menschen ein, hier zu verweilen und zu genießen. Gerne habe die Naturschutzstiftung die Belüftungsanlage in den Gräften gefördert, „wo es jetzt kräftig blubbert“. Die Glückwünsche des Landkreises Emsland für eine sinnvolle Investition in die Zukunft überbrachte Kreistagsabgeordneter Jonas Rossmann.

Auf die Geschichte der Kirche St. Vitus und der Burganlage ging Ehrenbürgermeister Josef Löcken ein. Er stellte fest, dass Venhaus eine alte Kirchengemeinde und eine junge Pfarrgemeinde sei und St. Vitus heute besonders von vielen Brautpaaren als Trauungskirche gerne genutzt werde.

Wichtig sei, dass die Gesamtanlage durch viele Bürger gepflegt werde und das historisch wertvolle Ensemble ständig mit Leben erfüllt werde. „Sie alle gemeinsam sorgen dafür, dass alles läuft und klappt“, freute sich Löcken. Die wichtigsten Daten wurden auf einer Sandsteinplatte dokumentiert und in der Nähe der Kirchentür angebracht.