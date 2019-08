Spelle. Zwei Bronzereliefs an der Hauptstraße in Spelle erinnern an ein Familienunternehmen, das den Ortskern über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Und dessen Umsiedlung an die Portlandstraße eine Entwicklung auslöste, die in den Reliefs sichtbar wird. Die Rede ist vom Betonwerk Rekers, das 2019 sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Anlass genug für die beiden Geschäftsführer Christof und Ulrich Rekers, der Gemeinde Spelle ein besonderes Geschenk zu machen. Die beiden Reliefs des Künstlers Felix Brörken aus Soest markieren zwei Zeitabschnitte: Einer gibt den Ortskern von 1969 wieder, als sich das Betonwerk im Ort in seiner größten Ausdehnung befand. Damals bot es 100 Beschäftigten Arbeit. 1970 erwarb das Unternehmen die ersten Grundstücke an der Portlandstraße in Venhaus, wo sich das Betonwerk später immer weiter ausdehnen sollte. Das zweite Relief gibt Spelle im Jahre 2019 wieder: 50 Jahre später, wo das Betonwerk Platz gemacht hat für eine starke geschäftliche Entwicklung an gleicher Stelle.



Am Geburtstag von Hubert Rekers

Gemeinsam mit ihrer Mutter Agnes enthüllten die beiden Brüder die Kunstwerke an der Hauptstraße neben dem Café Wintering. Der besondere Tag war gleichzeitig der Geburtstag ihres Vaters Hubert, der 2012 starb. Er wäre am Montag 83 Jahre alt geworden. Dieser war es, der die heutige Größe des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben hat.

Über 70 Gäste aus dem Unternehmen, der Nachbarschaft, Politik und Verwaltung wohnten der Feierstunde im Café bei. Darunter war auch August Vehr, Jahrgang 1929, der bereits in den 50ger Jahren bei Rekers gearbeitet hatte. Seine Familie wohnte ganz in der Nähe des Betriebes, den Gerhard Rekers 1919 als Baugeschäft mitten im Ort gegründet hatte. „Timmer-Gerd“ nannten den gelernten Zimmermann die Dorfbewohner.

Von ihm und seinen Söhnen Anton, Karl und Hubert war viel die Rede an diesem Nachmittag. Christof und Ulrich Rekers ließen die Geschichte des Familienunternehmens Revue passieren und sprachen der Gemeinde Spelle ihren Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit aus. "Wir haben stets gute Lösungen gefunden", sagte Christof Rekers. Die beiden Brüder dankten auch der Nachbarschaft für das stets gute Verhältnis zum Betrieb, auch wenn dieser in all' diesen Jahren in der Ortsmitte für so manche Geräuschkulisse verantwortlich gewesen war. Im Namen der Nachbarn vom Luisenweg übergab Agnes Stratmann einen Aktenordner mit vielen Fotos aus der Zeit des Werkes I an der Hauptstraße.

"Win-win"-Situation

"Die Gemeinde kann stolz sein auf solche Betriebe", sagte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf mit Hinweis auf die heute über 750 Arbeitsplätze dort. Er sprach auch von einer "Win-win"-Situation. "Die Gemeinde hätte sich nicht so entwickeln können und das Unternehmen auch nicht", beschrieb der Verwaltungschef die Vorteile der Umsiedlung von der Ortsmitte zur Portlandstraße. Ähnliches sei auch durch die Flurbereinigung und der damit verbundenen Aussiedlung landwirtschaftlicher Betriebe gelungen.

Ein Beispiel ist der Hof Ginten an der Stelle, wo sich heute das Modehaus Kleine und der Markeloplatz befinden. An diese Zusammenhänge erinnerte Dr. Andreas Eiynck, Leiter des Emslandmuseums. Er verknüpfte in seinem Vortrag die geschichtliche Entwicklung Spelles ("Die ersten 1000 Jahre war hier nicht allzu viel los") mit der ihrer prägenden Unternehmerfiguren - wie die aus dem Hause von Rekers und Krone zum Beispiel. "Der Ortskern von Spelle hat sich in den letzten 150 Jahren so verändert wie kein anderer im Emsland", sagte der Historiker. Ein Teil dieser Veränderung ist nun in Bronze gegossen.