In der Aula der Speller Oberschule wird es ruhiger

Hell und freundlich sind die Wände der Aula, die außerdem eine neue Schallschutzdecke bekommen hat. Ein eigenes Bild machten sich (von links): Thomas Wranik, Fachbereichsleiter Daniel Thien, Oberschuldirektor Karsten Bittigau, Dezernent Stefan Sändker und Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle. Viel getan hat sich in den letzten Wochen in der Oberschule Spelle. Darauf weist die Samtgemeinde als Schulträger in einer Mitteilung hin.