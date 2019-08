Spelle. Ein achtjähriges Mädchen ist in Spelle von einem Mann bedroht worden. Das Kind wehrte sich lautstark. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Vorfall bereits am vergangenen Dienstag, 6. August, an der Hauptstraße in Spelle ereignet. Zwischen 13 und 16 Uhr hielt ein unbekannter Mann das Kind im Bereich der grünen Sitzbank zwischen dem Rathaus und der Bäckerei am Arm fest und bedrohte es. Als das Mädchen sich lautstark wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete zu Fuß.

Polizei sucht Zeugen

Das Mädchen beschreibt den Mann als mittelgroß und zwischen 16 und 26 Jahre alt. Der Mann soll braunes Haar gehabt und einen hellgrauen Kapuzen-Pullover getragen haben, wobei sich die Kapuze auf dem Kopf befand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Spelle unter (05977)929210 in Verbindung zu setzen.