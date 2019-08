Der Wöhlehof in Spelle ist am Sonntag Schauplatz des Festes der Kulturen, das von 14 bis 18 Uhr stattfindet. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle. Wie bereichernd eine kulturelle Vielfalt sein kann, können Gäste des „Festes der Kulturen“ am Sonntag, 18. August, von 14 Uhr bis 18 Uhr Uhr am Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof in Spelle erleben. Der Eintritt ist frei.