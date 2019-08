Politik für die Jugend möchte der JU-Samtgemeindeverband Spelle machen. Foto: JU-Samtgemeindeverband Spelle

Schapen. Einstimmig ist der Vorsitzende des JU-Samtgemeindeverbandes Spelle, Jonas Roosmann, in der Generalversammlung im Alten Pfarrhaus in Schapen in seinem Amt bestätigt worden. Der Verband besteht seit 2015.