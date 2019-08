Tiersegnung unter freiem Himmel in Spelle CC-Editor öffnen

Von Frühling bis Herbst ist rund um die Kirche der Schöpfungsweg zu sehen: Anhand von sieben Stationen kann die Schöpfungserzählung von Kindern und Erwachsenen erkundet werden. Foto: D. Witte

Spelle. Unter dem Jahresmotto „Segensreicher“ haben in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Spelle schon mehrere Veranstaltungen zum Thema Segen stattgefunden. Jetzt laden die Verantwortlichen am Sonntag, 18. August, um 15 Uhr zur Tiersegnung in den Burgpark Venhaus rund um die St.-Vitus-Kirche ein.