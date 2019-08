Lünne. Auch wenn die drei Ortsverbände des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) aus Lünne, Schapen und Spelle zum 1. Januar 2020 zum Ortsverband Samtgemeinde Spelle fusionieren, wird der SoVD Lünne sein 70-jähriges Bestehen am 17. August mit einem Festakt feiern.

Darauf weist der SoVD in einer Mitteilung hin. Die Veranstaltung im Vereinslokal Wulfekotte beginnt um 14 Uhr, bereits ab 13 Uhr besteht die Möglichkeit, sich anhand einer Ausstellung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen über die Geschichte und Ziele des SoVD zu informieren.

Festredner der Veranstaltung des SoVD Lünne ist Christian Tenkleve, Inhaber des neuen Seniorenzentrums Haus Bönne in Spelle-Varenrode. Er informiert über Möglichkeiten der Entlastung für pflegende Angehörige. Weiterhin haben führende Vertreter des Landkreises, der Kommune und des Verbandes ihr Kommen zugesagt.

Die Gründung des SoVD in Deutschland geht auf den 23.Mai 1917 zurück. Wie der Ortsverband Lünne weiter mitteilte, wurde die Organisation als Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsversehrten in Berlin gegründet. Bereits im April 1933, kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, kam es zu einer Selbstauflösung, da der Vorstand die Interessen der NSDAP nicht mittragen wollte.



Ende November 1946 erfolgte die Wiedergründung des Reichsbundes, im Jahre 1999 erfolgte die endgültige Umbenennung in Sozialverband Deutschland (SovD). Bereits während der Weimarer Republik gab es für eine kurze Zeit eine Ortsgruppe des Reichsbundes in Plantlünne. Sie bestand aus zehn Mitgliedern, von denen nur einige wenige namentlich bekannt sind. Schriftliche Unterlagen fehlen nach Angaben des Sozialverbandes leider.

Gerhard Lögering aus Wesel war 1.Vorsitzender . Er war auch nach Kriegsende maßgeblich an der Neugründung der Ortsgruppe in Lünne beteiligt und wurde in der Gründungsversammlung 1949 zum 1.Vorsitzenden des OV Lünne gewählt. In der schweren Nachkriegszeit ging es darum, den Kriegerwitwen und Kriegsgeschädigten bei der Durchsetzung ihrer berechtigten Ansprüche zu helfen. Weitere Vorsitzende waren Otto Wolf, Bruno Gladen, Heinrich Wahoff, Engelbert Schröder, Antonia Wahoff, Theo Reker, Heinrich Lögers, Gerhard Haking und seit 2014 Gerhard Börger. Der Ortsverband hat momentan 165 Mitglieder.