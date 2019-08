Spelle . Die Gemeinde Spelle möchte schön gestaltete Vorgärten prämieren. Ab sofort nimmt die Verwaltung Vorschläge entgegen.

Sie geben den Straßenzügen ein Gesicht und haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für unsere Umwelt: Viel Potenzial steckt in unseren Vorgärten. Um die Bedeutung naturnah gestalteter Anlagen sowohl für die Einwohner als auch für Flora und Fauna hervorzuheben, werden in Spelle besonders umweltfreundlich gestaltete Vorgärten prämiert.

Zwei Kategorien werden gebildet

Zur Prämierung werden zwei Kategorien gebildet: Vorgärten, die an ein Haus angrenzen, welches vor mehr als zehn Jahren erbaut wurde und Vorgärten, die sich an einem Haus befinden, welches in den letzten Jahren errichtet wurde. Als Preisgeld werden je Kategorie 250 Euro vergeben. Eine eigens gegründete Kommission wird die Bewertung vornehmen. Mit dem einstimmigen Beschluss zu diesem Projekt möchte der Gemeinderat die Bedeutung einer artenreichen Natur hervorheben und die Bevölkerung entsprechend sensibilisieren. Zudem sollen Grundstückseigentümer, die sich für eine artenreiche Gestaltung einsetzen, geehrt und auf diese Weise Beispiele für eine umweltverträgliche Gartengestaltung gezeigt werden. Vorschläge für eine Prämierung, die mit einigen Fotos sowie einer Kurzbeschreibung eingereicht werden sollten, nimmt die Samtgemeinde Spelle entgegen (E-Mail: samtgemeinde@spelle.de).