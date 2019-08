Johannes-Grundschule in Spelle wird verschönert CC-Editor öffnen

Ein Bild von den Arbeiten machten sich (von links) Thomas Wranik, Dezernent Stefan Sändker, Hausmeister Martin Kohle, Fachbereichsleiter Daniel Thien, Hausmeister Josef Schröer, Schulleiterin Bärbel Löcken und Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle . Von Ruhe kann man in den Sommerferien in der Johannes-Grundschule in Spelle nicht sprechen. Zwar haben die Schülerinnen und Schüler eine freie Zeit, aber die Arbeiten der Handwerker laufen auf Hochtouren.