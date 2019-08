Spelle. Die KFD-Spielgruppe Varenrode in der Gemeinde Spelle hat für den St.-Vitus-Kindergarten in Lünne ein Insektenhotel gebaut. Die Leiterin des Kindergartens, Marlies Dülmer, war begeistert von dem Projekt und spendierte allen ein Eis.

Holz, Bau- und Füllmaterialien sowie Werkzeuge liegen auf dem Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Varenrode bereit, damit Kinder und Erwachsene gemeinsam etwas zusammen bauen, nämlich ein schönes, zweckmäßiges Insektenhaus zusammenbauen. So beginnt die „grüne Ferienaktion“ der KFD-Spielgruppe Varenrode. Handwerklich begabte Väter und Mütter erstellen mit den Kleinen ein Insektenhaus für den St. Vitus-Kindergarten in Lünne.

Vorab hatten die Kinder zahlreiche Tannenzapfen gesammelt, im Wald Holzrinde und anderes Füllmaterial gesucht, mit dem die einzelnen „Appartements“ des Hauses gefüllt werden sollen. „Zwei Fächer des Insektenhauses bleiben frei und sind mit Türen ausgestattet, damit die Kinder im Kindergarten hier eigene gesammelte Naturmaterialien einfüllen können“, berichtet Christoph Schwegmann. Als Tischler hatte er die Hauptvorbereitungen für das Projekt getroffen.

Kinder sind gespannt, welche Insekten sich einquartieren

Marlies Dülmer, Leiterin des St. Vitus Kindergartens in Lünne, besuchte die Varenroder Kinder, war „begeistert vom Baufortschritt“ und konnte hinsichtlich des Aufstellens am Kindergarten weitere Einzelheiten besprechen. Mit leeren Händen war sie nicht gekommen, sondern hatte bei den sommerlichen Temperaturen für die fleißigen Bauarbeiter Eis mitgebracht. Gemeinsam dankte sie allen Eltern, die bei der Umsetzung dieser Aktion mitgeholfen hatten. Der Dank galt auch allen Spendern der notwendigen Baumaterialien, denn sonst wäre die Umsetzung des Projektes nicht so kostengünstig gewesen. Nicht nur die Kinder sind gespannt, welche Insekten sich hier einquartieren und ihr neues Zuhause finden.