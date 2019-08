Spelle. Druckfrisch und mit vielen Informationen liegt die neue Ausgabe der Seniorenzeitschrift der Samtgemeinde Spelle „Dütt un Datt un all so watt“ zur kostenlosen Mitnahme aus. Das hat die Samtgemeinde Spelle mitgeteilt.

Seit 2006 wird die Seniorenzeitschrift „Dütt un Datt un all so watt“ von der Samtgemeinde Spelle herausgegeben. „Nun liegt das neueste Exemplar im Rathaus, in den Gemeindebüros in Schapen und Lünne, in den Geldinstituten und den Bäckereien innerhalb des Samtgemeindegebietes aus“, wird Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf zitiert und lädt zur Lektüre ein.

Die neue Ausgabe enthält wieder interessante Berichte, Tipps und Tricks sowie unterhaltsame Beiträge. Kontakt für Anregungen oder zum Einsenden von Text- und Bildmaterial mit bei der Samtgemeinde Spelle, Stefan Holtkötter, Hauptstr. 43, 48480 Spelle unter Tel. 05977 937-340 oder per E-Mail unter holtkoetter@spelle.de. entgegen.