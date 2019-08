Digitalisierung in der Landwirtschaft eine Chance

Spelle. Die Rasanz, mit der die Digitalisierung in der Landwirtschaft dort Arbeits- und Produktionsprozesse verändert, ist beeindruckend. Es gibt aber auch Ängste, die Landtechnik-Spezialisten wie der LVD Krone ebenfalls berücksichtigen müssen.

Wenn satellitengesteuerte Traktoren in der Lage sind, zentimetergenau Dünger auf die Felder zu bringen, ist das ressourcen- und umweltschonend. Wenn Traktoren „sprechen“ können, kann dies Wartungskosten verringern und Einsatzzeiten erhöhen.

Aber die Risiken gibt es natürlich auch. Die technische Entwicklung erhöht die Anforderungen an die landwirtschaftliche Arbeit. Den vertrauten Blick auf den Acker häufiger mit dem auf das Display zu tauschen, ist auch nicht jedermanns Sache. Hier können insbesondere Konflikte zwischen den Generationen in der Landwirtschaft entstehen. Deshalb gilt es für die Unternehmen in der Landtechnik, neben der fachlichen Partnerschaft auch eine Moderation zu übernehmen.



Die Digitalisierung ist nicht automatisch ein Heilsbringer für die Branche. Aber eine Chance, zum Beispiel über den Nachweis „sanfter“ Produktionsmethoden mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu entwickeln.