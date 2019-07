Spelle . Schnell gelöscht hat die Feuerwehr am Dienstagnachmittag einen Flächenbrand an der Bönnestraße in Spelle-Varenrode. Nach Angaben von Gemeindebrandmeister Alois Wilmes wurde niemand verletzt. Nennenswerter Schaden entstand nicht.

