Spelle. Während Schüler und Lehrer der St.-Vitus-Grundschule in Venhaus die Ferien genießen, haben die Handwerker dort die Regie übernommen.

In den Sommerferien wird der Flurtrakt der St.-Vitus-Grundschule umfassend erneuert, teilte die Kommune mit. „Es wurden Schäden an einem Heizungsrohr im Fußboden festgestellt. Nun wurde der bisherige Fußbodenbelag komplett entfernt und die Heizungsrohre erneuert und isoliert“, stellte Thomas Wranik von der Samtgemeinde Spelle die Bauarbeiten während einer Ortsbesichtigung vor. In diesem Zuge werden auch die vorhandenen Heizkörpernischen isoliert und neue Heizkörper installiert.

„Diese Baumaßnahme erhöht nicht nur die Energieeffizienz unserer Schule, sondern verbessert auch das Erscheinungsbild“, befürwortete Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf das Projekt. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 20.000 Euro. Hummeldorf dankte Schulleiterin Rita Reekers stellvertretend für das gesamte Lehrerkollegium für die engagierte Arbeit zum Wohle der Kinder. Ab dem kommenden Schuljahr besuchen 120 Schülerinnen und Schüler in sechs Klassenverbänden die St.Vitus-Grundschule.