Spelle. Die Sanierung der Dreierwalder Straße in Spelle ab Mitte August wird mit 60 Prozent vom Land gefördert. Die Baukosten schätzt die Samtgemeindeverwaltung Spelle auf rund eine Million Euro.

Ab Mitte August wird die Straße von der Einmündung Bernard-Krone-Straße bis zum Kreisverkehr an der Nordumgehung saniert. In einer Pressemitteilung freut sich die Samtgemeindeverwaltung, dass am Montag der Zuwendungsbescheid für die Maßnahme eingegangen. Demnach wird ein Zuschuss von rund 60 Prozent aus Mitteln des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes des Landes Niedersachsen gewährt.

„Die Mittelbewilligung für die Dreierwalder Straße ist ein großer Erfolg. So sind wir nun in der Lage, kurzfristig mit den Bauarbeiten zu beginnen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf.

Auf rund 900 Metern Länge wird die stark beschädigte Fahrbahn komplett saniert und in Teilen verbreitert. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten unter Vollsperrung erledigt, beginnend an der Einmündung Bernard-Krone-Straße. Im Zuge dessen werden dort auch Versorgungsleitungen erneuert.

Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Anlieger werden zeitnah detaillierter über den Bauverlauf informiert.