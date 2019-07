Spelle. Auf dem idyllischen Vorplatz des Speller Bürgerbegegnungszentrums Wöhlehofes - umrahmt von historischen Fachwerkgebäuden und altem Eichenbestand - findet am Samstag, 3. August, ab 18 Uhr das „Weinfest unterm Schirm“ statt.

Unter dem Fallschirm, der zwischen den Fachwerkgebäuden aufgespannt wird, kann einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Spelle zufolge ein lauer Sommerabend genossen werden. Der Eintritt ist frei.

"Ein hochwertiges Angebot an Weinspezialitäten lädt bei passender musikalischer Unterhaltung zu einem gemütlichen Sommerabend im Freien ein", heißt es in der Mitteilung. So kommen Weinliebhaber voll auf ihre Kosten. Das Weingut Jäger sowie das Weingut Korfmann aus Rheinhessen bieten eine große Auswahl ihrer Erzeugnisse an, sodass laut Mitteilung der Samtgemeinde Freunde und Kenner im vielseitigen Angebot ihren Lieblingswein finden können.

Dabei können die Qualitätsweine nicht nur vor Ort verkostet, sondern auch Weinbestellungen bei den jeweiligen Anbietern aufgegeben werden. Die „Tastenrowdies“ wollen mit modernen und altbekannten Musikstücken für stimmungsvolle Unterhaltung sorgen. Auch für einen Abendimbiss ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet das Weinfest in der Diele des Wöhlehofes statt.