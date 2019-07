Lingen. Die Kolpingsfamilie Spelle-Venhaus besteht seit 70 Jahren und möchte das im Bürgerpark feiern. Deshalb findet dort am Sonntag, 28. Juli, von 14 bis 18 Uhr ein Familienpicknick statt.

Alle Familien sind herzlich eingeladen zum Familienpicknick der Kolpingsfamilie Spelle-Venhaus im Bürgerpark in Spelle (Zur Kampelbrücke). Ab 14 Uhr werden verschiedene Attraktionen angeboten, wie beispielsweise eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell und ein Eiswagen.

In der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr lädt der Familienbeirat der Samtgemeinde Spelle in Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogischen Zentrum (TPZ) Lingen zum „Piratenfest“ ein, einem Mitmach-Theater für Kinder. Weiterhin bietet der Familienbeirat eine Malaktion sowie ein Wühlzelt für Kinder an.

Es wird Kaffee und Kuchen angeboten, gerne dürfen aber auch Lebensmittel mitgebracht werden. Ebenso ist das Mitbringen von eigenen Picknickutensilien, wie Decken, Klappstühlen oder -tischen ausdrücklich erwünscht. Der Eintritt ist frei.