Ein gepfleger Schatz ist in Krupitsa entstanden

Das Ärztezentrum in Krupitsa/'weißrussland ist durch eine Hilfsaktion aus der Samtgemeinde Spelle in den 90er Jahren realisiert worden. Foto: Marina Nikolaewna

Spelle. Sie steht nicht nur immer noch, sondern entwickelt sich weiter zum Wohle der Menschen in der Region Minsk: Die Ärztegemeinschaftspraxis in Krupitsa. Viele Menschen in der Samtgemeinde Spelle, die sich noch gut an die Hilfsaktion in den 90er Jahren erinnern können, wird dies freuen.