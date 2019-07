Dr. Timbo wird auf dem Speller Markelo-Platz Groß und Klein mit seiner Zaubershow „Sim-sa-la-Timbo“ begeistern. Foto: Dr. Timbo

Spelle. Mit Dr. Timbo und seiner Kinderzaubershow am Donnerstag, 25. Juli, von 15.30 bis 17 Uhr auf dem Markelo-Platz in Spelle geht die Veranstaltungsreihe während den Sommerferien in die nächste Runde. Der Eintritt ist frei.