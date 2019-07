Einen gepflegten Eindruck mach das Ärztezentrum Krupitsa in Weißrussland, das von der Samtgemeinde Spelle unterstützt wird. Foto: Marina Nikolaewna

Spelle. Nach knapp 23 Jahren, die Einweihung erfolgte am 1. Juni 1996, ist die Ärztegemeinschaftspraxis in Krupitsa in Weißrussland nach wie vor in Betrieb und verbessert die Gesundheitsversorgung der Menschen. Ausgangspunkt war eine gemeinschaftliche Hilfsaktion der Bürger in der Samtgemeinde Spelle.