Lünne. Während sich die Lünner Grundschüler in den Sommerferien erholen, wird in der Ludwig-Schriever-Grundschule gebaut.

Um die Bedingungen fürs Lernen in der Ludwig-Schriever-Grundschule weiter zu verbessern, investiert der Schulträger, die Samtgemeinde Spelle, eigenen Angaben zufolge auch in diesem Sommer ins Gebäude. Aktuell werde in einem weiteren Klassenraum eine Akustikdecke sowie eine neue und energiesparende Beleuchtung installiert.

Sonnenschutz für Klassenräume

Nach den Sommerferien werden den Angaben zufolge an den an der Süd- und Ostseite gelegenen Klassenräumen ein Sonnenschutz angebracht. Ein vorhandener Container wird saniert, sodass er künftig ausreichend Platz für den Werkunterricht bieten wird.

Samtgemeinde trägt Kosten

Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen belaufen sich auf rund 24.000 Euro. Bereits in den Osterferien 2019 wurden Küche und Mensa mit einer neuen Akustikdecke ausgestattet. Die Kosten beliefen sich damals auf 10.000 Euro und wurden – ebenso wie die nun verursachten Ausgaben – vollständig durch die Samtgemeinde übernommen.

„Eine ordentliche Ausstattung unserer Schulen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass unsere Kinder gerne und erfolgreich die Schule besuchen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf und dankte Schulleiterin Eva Lammers stellvertretend für das gesamte Lehrerkollegium für die engagierte Arbeit zum Wohle der Kinder.

Ab dem kommenden Schuljahr besuchen 82 Schüler in fünf Klassenverbänden die Ludwig-Schriever-Grundschule.